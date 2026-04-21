Durante un’esercitazione militare in Giappone, si è verificata un’esplosione all’interno di un carro armato, causando la morte di tre soldati e il ferimento grave di un altro. L’incidente è avvenuto durante una sessione di fuoco vivo, nel momento in cui i militari stavano svolgendo le prove. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione, che ha coinvolto un proiettile all’interno del veicolo blindato.

Tre soldati delle Forze di autodifesa terrestri giapponesi (GSDF) sono morti e un quarto è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un proiettile all’interno di un carro armato durante un’esercitazione a fuoco vivo. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 21 aprile 2026 presso il poligono di Hijudai, nella prefettura di Oita, nel sud-ovest del Giappone. Secondo le autorità militari, l’esplosione si è verificata intorno alle 8:40 ora locale all’interno della torretta di un carro armato Type 10, il modello più avanzato in dotazione alle forze giapponesi. Durante l’esercitazione, un proiettile da 120 millimetri è detonando prematuramente, causando conseguenze devastanti per l’equipaggio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosione nel carro armato: tragedia durante l’esercitazione, morti tre soldati

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