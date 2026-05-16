Esce il nuovo Swatch in fila per ore davanti al negozio

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, il 16 maggio 2026, molte persone si sono posizionate in fila davanti a un negozio per acquistare l’ultimo modello di orologio prodotto dal marchio svizzero. Nonostante il freddo e la pioggia intensa, alcuni hanno atteso ore in piedi all’esterno, dimostrando un interesse particolare per il nuovo prodotto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e media locali, con clienti che si sono radunati fin dalle prime ore del mattino.

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Firenze, 16 maggio 2026 – Hanno sfidato freddo, pioggia battente e un clima più da novembre che da metà maggio pur di accaparrarsi il nuovo modello Swatch. E così, come ormai accade a ogni lancio “cult” del marchio, anche Firenze si è ritrovata con una lunga fila di appassionati – o aspiranti rivenditori – accampati per tutta la notte davanti al negozio di via Calzaiuoli. La coda è iniziata già intorno alle 18 di ieri sera. Sedie pieghevoli, coperte, cappucci impermeabili e termos di caffè: un piccolo campeggio urbano nel cuore del centro storico, con vista Duomo. L’oggetto del desiderio è il nuovo orologio da tasca della collezione “Bioceramic Royal Pop”, nato dalla collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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