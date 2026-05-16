Esce il nuovo Swatch in fila per ore davanti al negozio

A Firenze, il 16 maggio 2026, molte persone si sono posizionate in fila davanti a un negozio per acquistare l’ultimo modello di orologio prodotto dal marchio svizzero. Nonostante il freddo e la pioggia intensa, alcuni hanno atteso ore in piedi all’esterno, dimostrando un interesse particolare per il nuovo prodotto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e media locali, con clienti che si sono radunati fin dalle prime ore del mattino.

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