F1 Gp Cina | il risultato delle qualifiche Antonelli in pole davanti a Russell Hamilton in seconda fila davanti a Leclerc
Nella giornata di qualifiche del Gran Premio di Cina, il pilota Antonelli ottiene la pole position, seguito da Russell e Hamilton, che partono rispettivamente in prima e seconda fila. Russell riesce a mantenere la posizione di testa, resistendo alla pressione delle Ferrari di Leclerc e altri. La Sprint si conclude con Russell davanti a Leclerc, mentre Hamilton si posiziona subito dietro.
A Shanghai Russell resiste alla pressione delle Ferrari, e vince la Sprint davanti a Leclerc e Hamilton. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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