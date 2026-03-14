F1 Gp Cina | il risultato delle qualifiche Antonelli in pole davanti a Russell Hamilton in seconda fila davanti a Leclerc

Nella giornata di qualifiche del Gran Premio di Cina, il pilota Antonelli ottiene la pole position, seguito da Russell e Hamilton, che partono rispettivamente in prima e seconda fila. Russell riesce a mantenere la posizione di testa, resistendo alla pressione delle Ferrari di Leclerc e altri. La Sprint si conclude con Russell davanti a Leclerc, mentre Hamilton si posiziona subito dietro.