Da più di 24 ore in fila sotto la pioggia per un orologio | folla in via del Corso per il nuovo Swatch

Da oltre ventiquattro ore, persone si trovano in fila sotto la pioggia in via del Corso a Roma, tutte in attesa di acquistare un orologio da tasca. La fila si estende lungo la strada e coinvolge numerosi clienti che aspettano davanti agli store Swatch. L’evento si verifica in occasione del lancio, sabato 16 maggio, della nuova collezione realizzata in collaborazione tra due marchi di orologi di lusso. La stessa scena si ripete in varie città italiane, dove molte persone si sono radunate davanti ai negozi del marchio.

Da più di 24 ore in fila, sotto la pioggia, per un orologio da tasca. Accade a Roma, in via del Corso, così come in diverse altre città d’Italia, dove gli store Swatch sono stati presi d’assalto in vista dell’uscita, oggi, sabato 16 maggio, della nuova collezione Audemars Piguet & Swatch. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Da più di 24 ore in fila (sotto la pioggia) per un orologio: folla in via del Corso per il nuovo SwatchIn molti sono rimasti in coda per più di un giorno per accaparrarsi un pezzo della nuova collezione di orologi da tasca Audemars Piguet & Swatch ... romatoday.it

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