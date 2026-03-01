Un medico ha indicato quali esami del sangue sono essenziali per la prevenzione delle malattie negli uomini. Tra gli esami più importanti ci sono quelli per il colesterolo, la glicemia e la funzione epatica. Questi controlli consentono di monitorare lo stato di salute e di individuare eventuali anomalie. Il dottor Bonaccorso sottolinea l'importanza di mantenere sotto controllo certi valori specifici.

Le analisi del sangue, soprattutto dopo una certa età, sono fondamentali per tenere sotto controllo il proprio stato di salute e prevenire diverse patologie, identificando subito i campanelli d'allarme che possono scattare proprio tramite diversi biomarcatori. Come per le donne, anche per gli uomini esistono dei valori in particolare da tenere sotto controllo. Lo ha spiegato a Gazzetta Active il dottor Michele Bonaccorso, medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione, ossigeno-ozonoterapia e medicina funzionale: "Quando parliamo di biomarcatori maschili non ci riferiamo a un singolo valore, ma a una mappa dello stato di salute. L'errore più comune è infatti controllarne solo una parte.

© Gazzetta.it - Analisi del sangue per prevenire le malattie negli uomini: ecco gli esami più importanti da fare

