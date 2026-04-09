Recentemente sono stati identificati dieci biomarcatori chiave attraverso esami del sangue che aiutano a determinare l’età biologica di una persona. Questi marcatori forniscono informazioni sulla salute e sullo stato di invecchiamento dei tessuti, distinguendosi dall’età anagrafica, che si basa sulla data di nascita. La differenza tra le due misurazioni può aiutare a comprendere meglio il processo di invecchiamento e le eventuali discrepanze tra età biologica e quella anagrafica.

Il concetto di età anagrafica è legato alla data di nascita, e si differenzia nettamente da quella che è considerata l’ età biologica di ognuno. Ovvero lo stato di salute degli organi e dei tessuti del proprio organismo, il tutto influenzato da diversi fattori quali lo stile di vita, l’attività fisica, lo stress, il fumo, la dieta, l’ambiente circostante e molto altro. Uno studio condotto in Germania ha evidenziato l’ importanza di alcuni biomarcatori del sangue, utili a individuare l’età biologica di ognuno e la velocità con la quale si invecchia. La ricerca effettuata dal consorzio internazionale MARK-AGE e coordinato dall’Università di Costanza, in Germania, ha preso in considerazione più parametri ematici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Longevità, quali esami del sangue svelano la tua vera età: 10 biomarcatori chiave

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Dieci biomarcatori del sangue rivelano chi invecchia più velocemente: lo studio su Aging CellUno studio su Aging Cell ha individuato 10 biomarcatori del sangue che permettono di stimare l'età biologica.

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