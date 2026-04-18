Gli studenti usano già l’AI ogni giorno eppure nelle scuole le regole restano in ritardo

Secondo un'indagine recente, il 80% degli studenti utilizza quotidianamente strumenti di intelligenza artificiale per svolgere i compiti scolastici o universitari. Nonostante questa diffusione, le normative e le linee guida nelle scuole non sono ancora state aggiornate per regolamentare correttamente l’uso di queste tecnologie. La presenza dell’AI tra gli studenti è ormai consolidata, ma le regole ufficiali sembrano restare indietro rispetto a questa realtà.

Quattro studenti su cinque si affidano agli algoritmi per affrontare i compiti assegnati in classe o all'università. Il dato emerge dall'AI Index Report 2026 della Stanford University, un documento di ricerca che analizza l'impatto delle nuove tecnologie in ambito educativo a livello globale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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