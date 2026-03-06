Andrea Sempio e l’ultimo ricordo del giorno della morte di Chiara Poggi | chi ha visto quella mattina e gli strani squilli a casa della vittima

Andrea Sempio ha raccontato le ore della mattina del 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara Poggi fu trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Ha descritto gli ultimi momenti e gli strani squilli telefonici che si sono verificati a casa della vittima quella mattina.

Andrea Sempio ha ripercorso le ore della mattina del 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Intervistato a Quarto Grado, il programma su Rete4 di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, l’unico indagato nelle nuove indagini sul delitto di Garlaco ha raccontato che cosa ha fatto Sempio in quelle ore. Un tema tornato cruciale nelle nuove indagini, soprattutto alla luce delle ultime perizie, che potrebbero allargare la finestra temporale dell’omicidio rispetto a quanto stabilito finora. Sempio quella mattina dice di essere andato a Vigevano per cercare una libreria, trovandola però chiusa. 🔗 Leggi su Open.online

Ho l'impressione forte che i nemici di Alberto Stasi, cioè gli amichetti mediatici di Andrea Sempio, siano semplicemente TERRORIZZATI dalle prossime mosse del procuratore Napoleone. Ci avviciniamo alla verità sul delitto di Chiara Poggi. #Garlasco x.com

