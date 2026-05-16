Epatite A i Nas nelle pescherie di Napoli Caserta e Salerno | sequestrati quintali di ostriche e vongole
I Nas hanno effettuato controlli nelle pescherie di Napoli, Caserta e Salerno, sequestrando diversi quintali di ostriche e vongole. Le verifiche hanno riguardato la filiera ittica, con l’obiettivo di prevenire il rischio di Epatite A. Durante le ispezioni sono state elevate multe e sono stati sequestrati prodotti in diversi punti vendita e ristoranti delle province coinvolte. Le attività fanno parte di un'operazione più ampia volta a garantire la sicurezza alimentare nella regione.
Controlli in diverse province della Campania nella filiera ittica per scongiurare il rischio di Epatite A: multe e sequestri in ristoranti e pescherie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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