Vongole e ostriche avariate | i Nas sequestrano 4 quintali e mezzo di prodotti ittici sigilli a un vivaio

Durante controlli condotti dai carabinieri del Nas a Palermo, sono stati sequestrati circa 4,5 tonnellate di vongole e ostriche considerate non idonee al consumo. Le verifiche hanno coinvolto sia attività di commercio all’ingrosso che esercizi di ristorazione. Inoltre, è stato applicato il provvedimento di sequestro a un vivaio di prodotti ittici, dove sono stati trovati prodotti non conformi alle normative sanitarie.

Quattro quintali e mezzo di prodotti ittici sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Palermo, nel corso di attività ispettive estese dal commercio all'ingrosso alla ristorazione. Riscontrare numerose violazioni riguardanti la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo (Haccp). 🔗 Leggi su Palermotoday.it I carabinieri del Nas sequestrano oltre un quintale di prodotti ittici nei mercati rionali catanesiTra gli alimenti sequestrati figurano telline, molluschi, polpa di ricci conservata in bicchieri di plastica anonimi e preparazioni gastronomiche a... Pesca a strascico abusiva: sequestrato peschereccio con 7 quintali di prodotti itticiUn volo di sorveglianza di routine effettuato da Frontex sul Mediterraneo Centrale ha portato al sequestro di un peschereccio, di circa 7 quintali di... Riconvertire gli allevamenti di vongole in ostriche: il rilancio dell'economia del Delta del PoOltre nove ostriche su dieci consumate in Italia provengono dall’estero: se oggi riuscissimo a riconvertire una parte degli allevamenti di vongole decimati dal granchio blu in allevamenti di ostriche, ... ilsole24ore.com Sos lavoro per i vongolari, 5 anni per riconvertire gli impianti a ostrichePescherecci e case messe in vendita, pescatori che si reinventano una professione perché di vongole oggi è difficile vivere. Il granchio blu non ha solo messo ko una delle più importanti produzioni ... ansa.it