Controlli dei NAS nelle province di Salerno Avellino e Benevento | sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari

Durante le festività pasquali, le forze dell'ordine hanno condotto controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Durante le verifiche, sono stati sequestrati circa 12 quintali di alimenti irregolari. Le operazioni sono state realizzate dai NAS locali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per i consumatori. Non sono stati segnalati incidenti o denunce specifiche in questa fase.

In vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli a tutela della salute pubblica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni hanno avuto come obiettivo principale la sicurezza alimentare dei prodotti tipici pasquali e la verifica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Blitz dei NAS nelle province di Salerno, Avellino e BeneventoI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta alla tutela della sicurezza...

Controlli dei Nas nelle pasticcerie, sequestrati oltre due quintali di dolci pasquali fatti con alimenti nociviDurante le verifiche igienico-sanitarie, i militari dell'Arma hanno riscontrato numerose irregolarità.

Temi più discussi: Controlli Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità diffuse, criticità anche a Parma; Sicurezza alimentare, controlli dei Nas: chiusure e sanzioni tra Salerno, Avellino e Benevento; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolarità in 4 casi su 10; Controlli del NAS in mense ospedaliere tra Napoli e provincia: sequestrati chili di alimenti scaduti.

Controlli dei NAS a Salerno, Avellino e Benevento: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari e ispezionate strutture per anzianiIn vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli a tutela della salute pubblica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni hanno a ... irpinianews.it

Controlli NAS in Campania: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari tra Salerno, Avellino e BeneventoControlli intensificati in vista delle festività pasquali da parte dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) del Gruppo di Napoli, impegnati in un’ampia operazione a tutela della sa ... irpiniaoggi.it

Sicurezza, controlli su pressione e usura, quattro stagioni ammessi e sanzioni fino a 1.734 euro. - facebook.com facebook

Migliaia di controlli durante le feste: arresti, sequestri e patenti ritirate x.com