Enrico Tiero annullata dalla Cassazione l' ordinanza del Riesame

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Riesame che aveva confermato l’arresto emesso dal tribunale di Latina. La decisione è stata presa dai giudici della Suprema corte e il procedimento è stato rinviato a una diversa sezione del tribunale del Riesame. La vicenda riguarda un provvedimento di arresto già adottato in precedenza.

L'ex consigliere resta ora ai domiciliari. Il ricorso sarà discusso in un'altra sezione del tribunale del Riesame Al momento il politico resta dunque ai domiciliari, ma sulla base della nuova pronuncia della Cassazione il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Angelo Fiore, sarà discusso da un'altra sezione del Riesame. Si tratta del ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza cautelare del gip Giuseppe Cario, su cui il tribunale si era già pronunciato il 10 novembre scorso, confermando le esigenze cautelari e dunque la detenzione domiciliare dell'ex consigliere.