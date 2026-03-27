A un mese dalla riapertura, Villa Beatrice d’Este si prepara ad accogliere di nuovo i visitatori, dopo i lavori di rinnovamento. Sono stati presentati nuovi loghi e un progetto di valorizzazione dei Colli Euganei, che coinvolge l’intera area circostante. La villa, situata in una zona collinare, ha subito interventi per migliorare gli spazi e promuovere il patrimonio locale.

A un mese dalla riapertura, Villa Beatrice d’Este si sta preparando per accogliere nuovamente il pubblico. La cerimonia inaugurale che segnerà l’inizio di una nuova fase si svolgerà a inizio maggio. L’intervento in corso, attivo da alcuni mesi, trasforma completamente l’offerta museale della struttura, con l’obiettivo di coniugare la storia secolare della villa e del suo ambiente con le più recenti tecnologie, inaugurando così una nuova èra per un luogo di grande valore storico, spirituale e naturalistico. «C’è grande aspettativa per la riapertura di Villa Beatrice d’Este, perché sarà un momento di grande valore per l’intero territorio dei Colli Euganei e della Provincia di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Villa Beatrice d’Este riapre a maggio: i nuovi loghi e il progetto di valorizzazione dei Colli Euganei

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