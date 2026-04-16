Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi, 16 aprile 2026, a 0,130 euro per chilowattora, corrispondenti a circa 130 euro per megawattora. Questa cifra rappresenta il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il costo all’ingrosso dell’energia nel Paese. Si tratta di un dato che segnala un calo rispetto ai giorni precedenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 16 Aprile 2026, un valore di 0,130 €kWh (130,19 €MWh). Si tratta di una diminuzione del 7,1% rispetto a ieri, confermando una fase di lieve calo rispetto alle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,131 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,136 €kWh. Il prezzo attuale si mantiene quindi leggermente sotto la media mensile e ben distante dai massimi toccati a fine marzo (0,165 €kWh). Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento per le offerte a prezzo variabile proposte dai fornitori.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,130 €/kWh – 16 Aprile 2026

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