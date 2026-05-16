Energia Dell' Orco Italgas Reti | Da sistema gas italiano prova di grande resilienza
Il sistema del gas italiano ha dimostrato una notevole capacità di resistere alle sfide recenti, secondo le dichiarazioni di un rappresentante di Italgas Reti. La resilienza del settore è stata evidenziata in occasione di un evento a Capri, dove si è discusso delle performance dell'infrastruttura e delle misure adottate per garantire continuità e sicurezza. Nessun dettaglio sulle strategie specifiche o sui dati numerici è stato fornito, ma si è parlato di un sistema che continua a operare senza interruzioni significative.
Capri (Na), 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il sistema gas italiano sta dando grande prova di resilienza in questa fase di crisi energetica dovuta allo Stretto di Hormuz, non c'è shortage di materia prima e questa è la cosa principale a cui deve rispondere un sistema come quello gas e questo è la riprova che il nostro sistema è un punto di eccellenza a livello internazionale. Come Italgas gestiamo in particolare la distribuzione locale che serve imprese e soprattuto famiglie e ricordiamo che oggi e ancora in futuro il gas è una risorsa essenziale per soddisfare i fabbisogni energetici delle famiglie e delle imprese italiane". Così con Adnkronos Lorenzo Dell'Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, conversando a margine di Capri Talks in corso a Capri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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