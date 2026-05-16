Il sistema del gas italiano ha dimostrato una notevole capacità di resistere alle sfide recenti, secondo le dichiarazioni di un rappresentante di Italgas Reti. La resilienza del settore è stata evidenziata in occasione di un evento a Capri, dove si è discusso delle performance dell'infrastruttura e delle misure adottate per garantire continuità e sicurezza. Nessun dettaglio sulle strategie specifiche o sui dati numerici è stato fornito, ma si è parlato di un sistema che continua a operare senza interruzioni significative.

Capri (Na), 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il sistema gas italiano sta dando grande prova di resilienza in questa fase di crisi energetica dovuta allo Stretto di Hormuz, non c'è shortage di materia prima e questa è la cosa principale a cui deve rispondere un sistema come quello gas e questo è la riprova che il nostro sistema è un punto di eccellenza a livello internazionale. Come Italgas gestiamo in particolare la distribuzione locale che serve imprese e soprattuto famiglie e ricordiamo che oggi e ancora in futuro il gas è una risorsa essenziale per soddisfare i fabbisogni energetici delle famiglie e delle imprese italiane". Così con Adnkronos Lorenzo Dell'Orco, amministratore delegato di Italgas Reti, conversando a margine di Capri Talks in corso a Capri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Dell'Orco (Italgas Reti): "Da sistema gas italiano prova di grande resilienza"

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