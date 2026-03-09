Il mercato dell’energia continua a vivere momenti di forte tensione: il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile e il gas naturale raggiunge i livelli più alti da tre anni. La situazione si aggrava con la tensione tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran, innescando una crisi energetica di portata globale. La Terza guerra del Golfo ha già provocato uno shock sui mercati internazionali.

La Terza guerra del Golfo è già uno shock globale e gli effetti dell’assalto israelo-americano all’Iran e della risposta di Teheran stanno sempre più travolgendo il mercato dell’energia. L’affondo di Israele che nella giornata di domenica 8 marzo ha messo nel mirino il petrolio iraniano stoccato in depositi e raffinerie ha creato un’ondata di panico per una possibile ulteriore espansione del conflitto e i mercati energetici, oggi, prezzano lo shock: l’oro nero è sopra i 100 dollari al barile per la prima volta in quattro anni, dall’invasione russa dell’Ucraina, e in una giornata il Brent sale del 15% a 107 dollari al barile e il Wti del 13,5% a 103 dollari al barile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Energia, la grande tempesta continua: petrolio oltre i 100 dollari al barile, gas ai massimi da tre anni

Articoli correlati

Iran, schizzano i prezzi dell’energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barileDopo l'attacco in Iran schizzano i prezzi dell'energia, con il prezzo del gas cresciuto di quasi il 40% e quello del petrolio salito dell'8 e 9%.

Guerra in Iran, oltre 30 feriti in Bahrein per un drone iraniano. Il petrolio schizza a oltre 100 dollari al barileUn attacco con un drone iraniano all’alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein.

Tutti gli aggiornamenti su Energia la grande tempesta continua...

Discussioni sull' argomento La tempesta della guerra si abbatte sull'economia globale; Borse a picco, petrolio verso 100 dollari: la guerra in Medio Oriente può scatenare la tempesta perfetta; Guerra Iran, tempesta sul mercato energetico: il prezzo del petrolio verso una cifra a tre numeri; Una tremendous tempesta solare ha colpito Marte e la sua atmosfera è andata fuori di testa.

La sorprendente boa che genera elettricità con l’inesauribile energia delle onde (anche con alghe e mare in tempesta)Dopo 16 mesi di test nella rada di Brest, il flottatore cilindrico di Seaturns ha dimostrato di poter produrre elettricità sfruttando il moto ondoso, resistendo a tempeste e proliferazioni di ... greenme.it

#ottoemezzo Brunella Bolloli sul caro energia come conseguenza della guerra in Iran scatenata dagli USA di Trump x.com

Guerra Iran, energia e benzina: le domande giuste (e il rischio di risposte affrettate) - facebook.com facebook