Trieste nella top ten delle città col miglior clima Udine molto indietro

Trieste si colloca all'ottavo posto tra le città italiane con il miglior clima, con un punteggio di 715,3. La città che si posiziona prima nella classifica è Bari, che ottiene 760,2 punti. Udine, invece, si trova molto più indietro nella graduatoria. La classifica tiene conto di diversi parametri climatici, senza considerare altri aspetti.

Trieste raggiunge un punteggio di 715,3, posizionandosi all'ottavo posto. La prima città in Italia è Bari, con 760,2 punti. In Friuli Venezia Giulia seguono Gorizia (45a con 621,7 punti), Udine (59a con 597,0), e Pordenone (77a con 569,5 punti). Sono i risultati della classifica de Il Sole 24 Ore in relazione ai capoluoghi di provincia italiani con il miglior clima. Secondo i dati diffusi dal quotidiano milanese, in generale in Italia la temperatura media annua è aumentata di 1,8 gradi centigradi negli ultimi 15 anni. Nel 2025 si sono registrate 17 ondate di calore, 14 picchi di caldo estremo e 80 notti tropicali. Piogge concentrate in pochi eventi estremi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

