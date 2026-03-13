Crisi dei negozi | Ancona Pesaro e Ascoli nella top italiana delle città con serrande più abbassate

A Bologna, Ancona, Pesaro e Ascoli sono tra le città italiane con il maggior numero di negozi chiusi e serrande abbassate. Negli ultimi dodici anni, il centro delle Marche e dell’Emilia-Romagna ha visto un aumento delle vetrine vuote e dei negozi storici che hanno cessato l’attività. La situazione interessa molte zone urbane di queste regioni, dove la desertificazione commerciale continua a crescere.

Bologna, 12 marzo 2026 — Il cuore delle città italiane sta cambiando volto. Saracinesche abbassate, vetrine vuote e negozi storici che chiudono: è il fenomeno della desertificazione commerciale, che negli ultimi 12 anni ha trasformato il panorama urbano di Marche ed Emilia-Romagna. Il dato è chiaro: tra il 2012 e il 2025 il commercio di prossimità ha perso decine di migliaia di attività, mentre ristoranti e servizi crescono per rispondere a nuove esigenze della città contemporanea. Negozi, più di 4mila chiusi in Emilia-Romagna negli ultimi 13 anni: "Commercio di prossimità sotto pressione intensa". Ecco i settori più colpiti Ancona al secondo posto della classifica nazionale.