Enduro a Castelnuovo | 260 atleti tra fango e record per le E-Bike

A Castelnuovo si è svolta una gara di enduro con circa 260 atleti al via. La competizione si è svolta su un percorso caratterizzato da tratti fangosi e impegnativi, con alcune prove speciali riservate alle E-Bike. I partecipanti si sono sfidati in diverse prove tecniche, tra cui una discesa e una prova a cronometro. La presenza di fango ha reso più complessa la gestione della sicurezza durante le singole fasi della gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui