Enduro a Castelnuovo | 260 atleti tra fango e record per le E-Bike

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelnuovo si è svolta una gara di enduro con circa 260 atleti al via. La competizione si è svolta su un percorso caratterizzato da tratti fangosi e impegnativi, con alcune prove speciali riservate alle E-Bike. I partecipanti si sono sfidati in diverse prove tecniche, tra cui una discesa e una prova a cronometro. La presenza di fango ha reso più complessa la gestione della sicurezza durante le singole fasi della gara.

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? Domande chiave Come influenzerà il fango la sicurezza dei rider sulle prove tecniche?. Quali sono i nomi delle prove speciali riservate alle E-Bike?. Come ha fatto l'evento a riempire ogni struttura ricettiva della zona?. Chi riceverà la maglia tricolore dopo la sfida decisiva di domenica?.? In Breve Sabato 16 maggio test tecnici su PS1 Infernacci, PS2 Capra Ferrata e PS3 Stregaia.. Prove elettriche PS4 Bruciano e PS5 Aia dei Diavoli svolte sabato pomeriggio.. Musica della Scuola Alfio Benincasa accompagna l'aperitivo in Terrazza Mascagni sabato sera.. Domenica 17 maggio partenza ore 8 dal parco pubblico Il Piazzone.. Ben 260 atleti si sono accorsi a Castelnuovo di Val di Cecina per la sfida dell’enduro, registrando un numero di iscritti senza precedenti per la località. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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