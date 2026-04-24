Castelnuovo di Val di Cecina ospita il Campionato italiano e-bike e la Coppa italia enduro mtb

A Castelnuovo di Val di Cecina si svolgono il Campionato italiano e la Coppa Italia enduro mtb, entrambe inserite nel circuito Toscano Enduro Series. Per la prima volta nella sua storia, il Campionato Italiano Assoluto E-Bike viene disputato in Toscana, segnando un momento importante per il territorio. Le due competizioni attirano atleti provenienti da diverse regioni e si svolgono sui percorsi locali, coinvolgendo appassionati e spettatori.

Le due manifestazioni rientreranno nel circuito Toscano Enduro Series e rappresentano un traguardo storico per il territorio: è infatti la prima volta che il Campionato Italiano Assoluto E-Bike viene assegnato alla Toscana.Grande soddisfazione da parte dell’A.S.D. MTB Castelnuovo, società.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Castelnuovo di Val di Cecina ospita il passaggio della Tirreno Adriatico: modifiche alla viabilità per martedì 10 marzoA informare la cittadinanza è il sindaco Alberto Ferrini, che sottolinea l’importanza dell’appuntamento per la promozione del territorio. Anche a Castelnuovo Val di Cecina si ricorda il PomarancioStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Anche a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa dei Lavoratori, Castelnuovo di Val di Cecina; Castelnuovo Berardenga, manutenzione alla rete idrica in SP 62; 'La bellezza dei margini': il Festival delle Colline geotermiche è pronto a incantare ancora; Foto Meteo: La Campagna. Che tempo faceva a Castelnuovo di Val di Cecina ad Aprile 2026 - Archivio Meteo Castelnuovo di Val di Cecina- seleziona provincia - Arezzo (AR) Firenze (FI) Grosseto (GR) Livorno (LI) Lucca (LU) Massa-Carrara (MS) Pisa (PI) Pistoia (PT) Prato (PO) Siena (SI) ... ilmeteo.it Il derby Castelnuovo - Lucchese. La stoccata di Riad decide la sfidaCASTELNUOVO (3-5-2): Biggeri (25’ st Barghini); Quilici, Leshi (27’ st Fall), Cecilia; Casci, T. Micchi (27’ st Condè), Cecchini, Bartolomei, Morelli; Nardi ... lanazione.it Fra il 15 ed il 17 maggio, a Castelnuovo Val di Cecina nell'ambito del TES, ci sarà il campionato italiano ebike 2026 UCI. Trovate tutte le info sul sito www.toscanoenduroseries.it Toscano Enduro Series - facebook.com facebook