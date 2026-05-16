Castelnuovo di Val di Cecina capitale dell’enduro | record di partecipanti per la Coppa Italia E-bike e il campionato italiano

A Castelnuovo di Val di Cecina si è svolta una competizione di enduro che ha attirato un numero record di partecipanti, coinvolgendo sia la Coppa Italia E-bike che il campionato italiano. Le condizioni climatiche degli ultimi giorni hanno portato la giuria a dichiarare la gara “con fondo bagnato”, ma né gli organizzatori né i ciclisti hanno deciso di rinunciare o di interrompere la manifestazione. La gara si è svolta con un’ampia partecipazione nonostante la pioggia persistente.

Le continue precipitazioni degli ultimi giorni hanno infatti costretto la giuria a dichiarare ufficialmente la gara “con fondo bagnato”, ma questo non ha fermato né l’organizzazione né i partecipanti. Le iscrizioni, aperte venerdì e chiuse nella mattinata di sabato 16 maggio alle ore 9, hanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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