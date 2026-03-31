Scandalo plasma Valeria Mancinelli attacca | Non è un incidente ma una crisi di sistema | VIDEO

Da anconatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una dichiarazione pubblica, un rappresentante istituzionale ha definito la vicenda del plasma come una crisi di sistema, escludendo che si tratti di un incidente occasionale o imprevedibile. Le autorità coinvolte hanno evidenziato come i dati emersi finora indichino un problema strutturale piuttosto che un episodio isolato. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

In questo estratto della conferenza stampa, la capogruppo del Partito Democratico Valeria Mancinelli usa parole nette per descrivere il caso delle sacche di plasma smaltite come rifiuti ANCONA - «Quello a cui stiamo assistendo non è un episodio accidentale o imprevedibile. Gli elementi emersi segnalano una preoccupante crisi di sistema. È come un edificio dove ormai si vedono crepe e scricchiolii evidenti, che fanno pensare a qualcosa di molto più serio e profondo.» Le opposizioni chiedono che venga fatta piena luce sulle responsabilità politiche e gestionali attraverso una commissione d’inchiesta regionale. Le parole dell'ex sindaco di Ancona e capogruppo del Partito Democratico Valeria Mancinelli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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