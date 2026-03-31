Scandalo plasma Valeria Mancinelli attacca | Non è un incidente ma una crisi di sistema | VIDEO

In una dichiarazione pubblica, un rappresentante istituzionale ha definito la vicenda del plasma come una crisi di sistema, escludendo che si tratti di un incidente occasionale o imprevedibile. Le autorità coinvolte hanno evidenziato come i dati emersi finora indichino un problema strutturale piuttosto che un episodio isolato. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

In questo estratto della conferenza stampa, la capogruppo del Partito Democratico Valeria Mancinelli usa parole nette per descrivere il caso delle sacche di plasma smaltite come rifiuti ANCONA - «Quello a cui stiamo assistendo non è un episodio accidentale o imprevedibile. Gli elementi emersi segnalano una preoccupante crisi di sistema. È come un edificio dove ormai si vedono crepe e scricchiolii evidenti, che fanno pensare a qualcosa di molto più serio e profondo.» Le opposizioni chiedono che venga fatta piena luce sulle responsabilità politiche e gestionali attraverso una commissione d’inchiesta regionale. Le parole dell'ex sindaco di Ancona e capogruppo del Partito Democratico Valeria Mancinelli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: "La sua è una personalità di m": Antonella Elia ospite di Pierluigi Diaco attacca Valeria Marini | Il video Leggi anche: Lo scandalo del plasma buttato via "per carenza di personale": una beffa per chi dona Altri aggiornamenti su Valeria Mancinelli Scandalo plasma, i gruppi di opposizione in Regione Marche: richiesta una commissione d’inchiestaDopo i nuovi documenti emersi sull’Officina del Sangue, i gruppi di minoranza sollecitano verifiche formali e parlano di crisi sanitaria, conflitti di ruolo e allarmi ignorati ... lanuovariviera.it Ancona – Scandalo plasma, l’opposizione chiede la commissione d’inchiestaANCONA – I gruppi assembleari di opposizione del Consiglio Regionale delle Marche hanno annunciato la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta sullo scandalo plasma. Alla luce delle nu ... veratv.it