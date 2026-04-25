A Monreale, il corteo del 25 aprile ha visto una partecipazione superiore alle aspettative, con una grande presenza di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e associazioni. La manifestazione, organizzata dall’AUSER locale in collaborazione con il Comune, si è svolta con momenti di commemorazione e letture pubbliche, tra cui quella di una lettera di un partigiano. L’evento si è svolto in piazza, attirando un pubblico numeroso e coinvolto.

Il corteo è stato un tripudio di bandiere, gilet e cappellini arancioni, simbolo dell’AUSER, indossati dai soci del circolo cittadino che hanno voluto presenziare in massa. Numerosa anche la presenza degli iscritti del PD cittadino, guidati dal segretario Raimondo Burgio, così come quella di tanti cittadini comuni e delle forze dell’ordine, rappresentate dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri Niko Giaquinto, dal Comandante di stazione Luogotenente Antonio La Rocca e da Giuseppe Cortigiani, presidente dell’Associazione Carabinieri in congedo. Presente anche il gotha delle istituzioni locali: il Sindaco Alberto Arcidiacono, il Presidente del Consiglio Comunale, onorevole Marco Intravaia, l’Assessore Patrizia Roccamatisi e numerosi consiglieri comunali.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, emozione al corteo del 25 aprile: folla, istituzioni e la lettera del partigiano letta in piazza

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