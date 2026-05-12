Emis Killa vale 400 mila euro Il prezzo l’ha stabilito lui vendendosi a sé stesso davanti a un notaio di Milano con una trattativa che sembra una gag

Emis Killa ha deciso di stabilire il valore della sua società, la Lullaby srls di Bernareggio, a 400 mila euro. La valutazione è stata fatta durante una vendita davanti a un notaio di Milano, in una trattativa che alcuni descrivono come insolitamente semplice. La società gestisce i diritti musicali del rapper, che si è auto-valutato in questa cifra senza coinvolgere terze parti.

Emis Killa vale 400 mila euro. Sembra pochino rispetto alla storia del cantante, ma è la valutazione che il rapper si è dato formalmente vendendo di fatto a se stesso la sua società che amministra i diritti musicali, la Lullaby srls di Bernareggio. Killa non ha ancora depositato i conti 2025 della Lullaby, che però nel 2024 aveva chiuso l’anno con ricavi di 629.294 euro e un utile netto di 62.843 euro. Anche davanti a questi numeri la valutazione complessiva della società appare riduttiva. Con un atto formale che appare un pizzico grottesco davanti al notaio Diego Apostolo di Milano è apparso il proprietario unico della Lullaby «Giambelli Emiliano Rudolf (in arte Emis Killa, ndr) nato a Vimercate il 14 novembre 1989» in qualità di «parte cedente», e cioè di venditore.🔗 Leggi su Open.online

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