Il naufragio della petroliera Haven 35 anni fa la tragedia | il video-ricordo dei vigili del fuoco

L’11 aprile del 1991, nel golfo di Genova, si verificò il naufragio della petroliera Haven. Questo incidente avvenne un giorno dopo la tragedia della Moby Prince e ha rappresentato un evento drammatico per la zona. I vigili del fuoco hanno diffuso un video-ricordo che ripercorre i momenti del disastro, ricordando le operazioni di soccorso e le conseguenze dell’incidente.

L’11 aprile del 1991, il giorno dopo la tragedia della Moby Prince, nel golfo di Genova avvenne il disastro della petroliera Haven. Morirono quattro membri dell’equipaggio e il comandante. Oltre 15.000 tonnellate di greggio si riversarono nel Mar Tirreno. I vigili del fuoco furono impegnati nei soccorsi con 10 elicotteri e 2 imbarcazioni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il naufragio della petroliera Haven, 35 anni fa la tragedia: il video-ricordo dei vigili del fuoco Vigili del Fuoco, il distaccamento di corso Cavour intitolato a Gianluca: 35 anni fa perse la vita durante un soccorsoIl sottosegretario Emanuele Prisco: "Tramandare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per andare a salvare quella degli altri" Il... Leggi anche: Terremoto dell’Aquila, 17 anni dopo: il ricordo dei vigili del fuoco tra soccorsi e rinascita Il naufragio della petroliera Haven, 35 anni fa la tragedia: il video-ricordo dei vigili del fuoco Si parla di: Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari, la rivelazione di Mi Manda Rai3. Il Quirinale: Gravi condizioni di salute...; Almanacco di Sabato 11 Aprile 2026: Accadde Oggi, Proverbio del Giorno e Santo del Giorno. Il naufragio della petroliera Haven, 35 anni fa la tragedia: il video-ricordo dei vigili del fuoco(LaPresse) L'11 aprile del 1991, il giorno dopo la tragedia della Moby Prince, nel golfo di Genova avvenne il disastro della petroliera Haven. Morirono quattro membri dell'equipaggio e ... ilmattino.it