I voli spia Usa e l’ombra di un blitz | cosa sta succedendo a Cuba e a cosa punta Trump
Negli ultimi giorni, le applicazioni di monitoraggio del traffico aereo segnalano un aumento significativo di voli militari statunitensi nei pressi delle coste di Cuba. Questi voli sono stati identificati come ricognizione e si verificano in un momento di attenzione crescente sulla regione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali che spiegano le ragioni di questa attività, che ha attirato l’interesse di analisti e media.
Dati ricavati da applicazioni per il monitoraggio del traffico aereo globale mostrano un'impennata dei voli di ricognizione militari statunitensi al largo delle coste di Cuba. Da febbraio di quest'anno U.S. Navy e U.S. Air Force hanno condotto almeno 25 voli di questo tipo utilizzando aerei con equipaggio e droni, la maggior parte dei quali in prossimità delle due città più grandi del Paese, L'Avana e Santiago de Cuba. L'assetto aereo più utilizzato è stato il velivolo da pattugliamento marittimo P-8A “Poseidon”, capace anche di raccogliere dati di intelligence, mentre alcuni sono stati eseguiti da aerei spia RC-135V che intercettano i segnali elettronici e anche da droni di tipo MQ-4C “Triton”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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