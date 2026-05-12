I voli spia Usa e l’ombra di un blitz | cosa sta succedendo a Cuba e a cosa punta Trump

Negli ultimi giorni, le applicazioni di monitoraggio del traffico aereo segnalano un aumento significativo di voli militari statunitensi nei pressi delle coste di Cuba. Questi voli sono stati identificati come ricognizione e si verificano in un momento di attenzione crescente sulla regione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali che spiegano le ragioni di questa attività, che ha attirato l’interesse di analisti e media.

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Dati ricavati da applicazioni per il monitoraggio del traffico aereo globale mostrano un'impennata dei voli di ricognizione militari statunitensi al largo delle coste di Cuba. Da febbraio di quest'anno U.S. Navy e U.S. Air Force hanno condotto almeno 25 voli di questo tipo utilizzando aerei con equipaggio e droni, la maggior parte dei quali in prossimità delle due città più grandi del Paese, L'Avana e Santiago de Cuba. L'assetto aereo più utilizzato è stato il velivolo da pattugliamento marittimo P-8A “Poseidon”, capace anche di raccogliere dati di intelligence, mentre alcuni sono stati eseguiti da aerei spia RC-135V che intercettano i segnali elettronici e anche da droni di tipo MQ-4C “Triton”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I voli spia Usa e l’ombra di un blitz: cosa sta succedendo a Cuba e a cosa punta Trump ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump senza freni: minaccia Cuba, Messico, Colombia, Groenlandia e la neo presidente venezuelana Notizie correlate Voli dirottati e caos nell’aeroporto italiano: cosa sta succedendoL’aeroporto di Milano Malpensa, principale scalo del Nord Italia, avvierà dal 16 marzo una fase di interventi infrastrutturali che comporterà la... Cancellati questi voli! Caos negli aeroporti: cosa sta succedendoL’estate 2026 si apre con un allarme che riguarda milioni di viaggiatori: diversi voli stanno scomparendo dalle rotte europee, con conseguenze... Argomenti più discussi: Aerei spia Usa vicini a Cuba: cresce il timore di una nuova crisi nei Caraibi; Droni agricoli, 55enne finisce nei guai per uso non autorizzato; Cuba: aumento voli spia USA; Cuba, in aumento operazioni Usa di droni spia sull'Isola, dal 4 Febbraio registrati 25 voli, attenzionate L'Avana e Santiago. Cuba, in aumento operazioni Usa di droni spia sull'Isola, dal 4 Febbraio registrati 25 voli, attenzionate L'Avana e Santiago x.com Qual è il mondo più senza senso che hai? - reddit.com reddit In volo nel Pacifico: le strane missioni degli aerei spia UsaNegli ultimi giorni i cieli del Pacifico occidentale sono stati attraversati da vari aerei spia statunitensi. Parliamo di velivoli altamente specializzati, progettati per raccogliere informazioni ... ilgiornale.it