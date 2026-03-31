Emanuela Orlandi l' ex allieva Alessandra Cappai esclude la presenza di De Pedis nei dintorni della scuola

Un’ex allieva della scuola di musica ha dichiarato di aver visto Emanuela Orlandi l’ultima volta alcuni anni fa, escludendo la presenza di De Pedis nei pressi dell’istituto. La testimonianza si concentra sul ricordo di quell’occasione, senza riferimenti a altri possibili coinvolgimenti o circostanze. La dichiarazione è stata resa durante un procedimento legale in corso riguardante la scomparsa della giovane.

Sono tanti gli universi che in 43 anni hanno circolato e circolano ancora intorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi, di cui non si hanno notizie dal 22 giugno 1983. Uno di questi è senza dubbio la Banda della Magliana nella persona di Enrico De Pedis, il cui nome è stato associato alla 15enne vaticana specialmente dopo le dichiarazioni di Sabrina Minardi. La Commissione Bicamerale ha audito Alessandra Cappai, allieva della scuola di musica all’epoca dei fatti, che esclude la presenza del boss dei Testaccini in piazza Sant’Apollinare. "De Pedis? Suor Dolores era molto rigida" La scomparsa di Emanuela Orlandi Il misterioso uomo della Avon “De Pedis? Suor Dolores era molto rigida” Ascoltata martedì 31 marzo dalla Commissione Bicamerale d’inchiesta Orlandi-Gregori Alessandra Cappai, ex allieva della scuola di musica T. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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