Il giorno della scomparsa… Emanuela Orlandi la rivelazione del compagno di scuola e cosa hanno trovato

Il caso di Emanuela Orlandi, scomparsa avvenuta diversi decenni fa, torna sotto i riflettori con una nuova testimonianza di un ex compagno di scuola. Nel frattempo, sono stati condotti scavi presso la Casa del Jazz di Roma, un edificio che in passato era stato confiscato a un personaggio noto. Tuttavia, le ricerche sul sito non hanno portato a risultati utili alle indagini in corso.

Nuovo capitolo nel caso Emanuela Orlandi, ma senza la svolta che molti aspettavano. Gli scavi eseguiti alla Casa del Jazz di Roma, ex villa confiscata a Enrico Nicoletti, non hanno infatti restituito elementi utili alle indagini. A fare il punto è stato il prefetto Lamberto Giannini, che ha spiegato come le verifiche si siano chiuse senza novità investigative concrete, lasciando però aperta, almeno sul piano simbolico, la necessità di chiarire fino in fondo ogni possibile ombra. Nel corso del punto stampa in prefettura, alla presenza anche di Pietro Orlandi, Giannini ha dichiarato: “Non sono stati rinvenuti elementi che hanno portato novità rilevanti da un punto di vista investigativo”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

LA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI, L'INTERVISTA COMPLETA AL FRATELLO PIETRO

Notizie correlate

Leggi anche: Epstein files, spunta anche il nome di Emanuela Orlandi: ecco cosa collega la scomparsa della Vatican Girl e la più grande banca degli Stati Uniti d’America

“Lo hanno trovato!”. Emanuela Orlandi, svolta clamorosa nelle indagini: era proprio lìPotrebbe essere una settimana decisiva per gli scavi alla Casa del Jazz di Roma, ospitata a Villa Osio in viale di Porta Ardeatina.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caso Orlandi, l'ex compagno di musica: Emanuela era sola il giorno della scomparsa Scavi alla Casa del Jazz: cosa hanno trovato; Caso Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: ''Due livelli dietro il sequestro''; Il Papa ricorda Emanuela Orlandi; Casa del Jazz, Pietro Orlandi: Il Vaticano si è servito della criminalità per organizzare il sequestro di Emanuela. Ho prova dei legami del boss Nicoletti con i Cardinali Poletti e Casaroli.

Caso Orlandi, l'ex compagno di musica: «Emanuela era sola il giorno della scomparsa» Scavi alla Casa del Jazz: cosa hanno trovato«Non sono stati rinvenuti elementi che hanno portato novità rilevanti da un punto di vista investigativo». Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, al punto stampa ... leggo.it

Emanuela Orlandi, l’ex compagna Alessandra Cappai smentisce collegamenti tra De Pedis e l’area della scuolaLe nuove rivelazioni di Alessandra Cappai sul caso Emanuela Orlandi Chi: l’ex allieva di musica Alessandra Cappai, compagna di corso di Emanuela Orlan ... assodigitale.it

“Non è una speranza, è una certezza”: @pietrorlandiofficial torna a chiedere verità sulla scomparsa della sorella Emanuela Orlandi. Durante la conferenza stampa a Roma, ribadisce che qualcuno conosce la verità e che prima o poi emergerà. Parole amare a - facebook.com facebook

Casa del Jazz, nessuna svolta nelle indagini su Emanuela Orlandi: "Trovate solo ossa di animali e bottiglie" x.com