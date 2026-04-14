Rutto spesso La bellissima attrice italiana lo dice così a Belve Fagnani impietrita

Durante un’intervista televisiva, un’attrice italiana ha ammesso di tossire spesso, suscitando sorpresa tra il pubblico e l'ospite. La scena si è svolta nello studio di un programma di approfondimento, dove l’attrice ha parlato con naturalezza e autenticità. La sua sincerità ha attirato l’attenzione, creando un momento di spontaneità nel talk show.

Giulia Michelini non tradisce le attese e trasforma lo studio di Belve in un concentrato di energia, schiettezza e verità. Nella puntata che segna il ritorno del programma cult di Rai 2, l’attrice si confronta senza filtri con Francesca Fagnani, dando vita a un’intervista intensa e ricca di momenti sorprendenti. Il dialogo si accende subito, tra ironia e profondità, con Michelini capace di rispondere colpo su colpo alle domande della conduttrice. Ne emerge un ritratto autentico, lontano da ogni costruzione patinata, in cui convivono fragilità, irriverenza e una forte consapevolezza di sé. Uno dei momenti più discussi arriva quando Fagnani torna su alcune dichiarazioni passate legate a un’esperienza “orientale”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Rutto spesso”. La bellissima attrice italiana lo dice così a Belve, Fagnani impietrita Giulia Michelini a Belve: “Ho provato l’ayahuasca, ho avuto le visioni. Spesso rutto, è liberatorio”Ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile su Rai2, Giulia Michelini regala a Francesca Fagnani un’intervista fuori controllo:... Leggi anche: Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)