John Travolta a Cannes | Palma d’onore a sorpresa con la figlia al fianco

Sul red carpet di Cannes, l’attore ha ricevuto la Palma d’onore dalle mani del direttore artistico poco prima della proiezione del suo primo film come regista. Era presente anche la figlia dell’attore, che lo ha accompagnato durante la cerimonia. La premiazione si è svolta inaspettatamente, con il pubblico che ha assistito al momento senza prevederlo. La scena si è svolta prima della proiezione del film “Viaggio notturno per Los Angeles”.

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Momento inaspettato sul red carpet di Cannes per John Travolta. L’attore riceve la Palma d’onore direttamente dalle mani del direttore artistico Thierry Frémaux, poco prima della proiezione di Viaggio notturno per Los Angeles, il suo esordio alla regia. Visibilmente commosso, Travolta ringrazia per l’inaspettato riconoscimento: “ Non me lo aspettavo davvero. Mi avevi promesso una serata speciale, ma questo va oltre. È un onore che mi riempie di gratitudine. Grazie, Thierry, con tutto il cuore ”. Il film di Travolta è tratto dall’omonimo libro per bambini pubblicato da lui nel 1997. L’artista appassionato di volo e pilota da anni, trasferisce nel libro e in pellicola, la storia dei ricordi d’infanzia dell’attore, dal primo viaggio in aereo, alle persone incontrate nel tempo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - John Travolta a Cannes: Palma d’onore a sorpresa con la figlia al fianco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video John Travolta emoziona Cannes: Palma d'onore a sorpresa Sullo stesso argomento Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore(Adnkronos) – Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima... Cannes, trionfo per John Travolta: Palma d’onore al debutto alla regia? Punti chiave Come ha trasformato la sua passione per il volo in regia? Quale evento del 1962 ha ispirato il nuovo film di Travolta? Perché l'attore... Ca Passat John Travolta? Saremo io e te, accussì, a Cannes sul volo per Los Angelessssssss x.com L'attore francese John Travolta celebrato a Cannes. reddit Ci manca il romanticismo della speranza, John Travolta premiato con la Palma d’onore a CannesStanding ovation per il debutto alla regia dell’attore americano con Volo notturno per Los Angeles. Dopo la proiezione, la sorpresa della Palma d’oro d’onore e il racconto nostalgico di un’epoca ... ilfattoquotidiano.it Cannes 2026, John Travolta illumina il red carpet con la figlia Ella Bleu: il pilota di aerei (nella vita reale) premiato al FestivalIl festival di Cannes accoglie Volo notturno per Los Angeles e il suo regista John Travolta con la Palma d'Onore ... libero.it