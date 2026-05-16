Si apre in un clima di forte tensione politica la corsa alla presidenza della Provincia di Avellino, con il Partito Democratico al centro di discussioni interne riguardo alla candidatura di un esponente del partito. Le dinamiche tra i diversi esponenti sono caratterizzate da divisioni e confronti diretti, mentre le decisioni sulla candidatura sembrano ancora in fase di definizione. La situazione crea un clima di incertezza tra gli alleati e mette in evidenza le tensioni che attraversano il partito in vista delle prossime elezioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Si apre in un clima di forte tensione politica la corsa alla presidenza della Provincia di Avellino. Nella giornata di oggi, sabato 16 maggio 2026, presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, è stata presentata una sola candidatura: q uella del presidente uscente Rizieri Buonopane, sindaco di Montella (fanno sapere da Palazzo Caracciolo, ndr. ). Le candidature potranno essere depositate anche nella mattinata di domani, domenica 17 maggio, dalle ore 8 alle ore 12. La ricandidatura di Buonopane, sostenuta da una parte dell’area progressista campana insieme a Movimento Cinque Stelle, Noi di Centro e Partito Socialista Italiano, ha però immediatamente aperto un caso politico interno al Partito Democratico irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni provinciali, tensioni nel Pd sulla corsa di Buonopane

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