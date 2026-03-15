LIVE Provinciali lo scrutinio | Alaia avanti sul Pd tiene Buonopane

Inizia lo scrutinio per le elezioni provinciali di Avellino, con cinque liste in corsa e dodici consiglieri da eleggere. Tra i candidati, Alaia si attesta davanti al Partito Democratico, mentre Buonopane mantiene una posizione stabile. La fase di verifica dei voti è in corso e determinerà la composizione finale del nuovo consiglio provinciale.

Tempo di lettura: 3 minuti E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Avellino Sono cinque le liste in campo, per un totale di 12 consiglieri provinciali da eleggere. A seguito delle rilevazioni effettuate presso la “Sala Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo in Piazza Libera, alla chiusura delle operazioni di voto Alle ore 20,00 hanno votato – complessivamente – 1.230 aventi diritto su 1.317, pari al 93,39% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 767 votanti su 841 – 91,2% Fascia B: 249 votanti su 257 – 96,88% Fascia C: 113 votanti su 117 – 96,58% Fascia D: 101 votanti su 102 – 99,01% ... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Provinciali, lo scrutinio: Alaia avanti sul Pd, tiene Buonopane Articoli correlati LIVE/ Elezioni provinciali a Benevento, al via lo scrutinio: dieci i seggi da assegnareE’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Benevento. LIVE/ Elezioni provinciali a Salerno, al via lo scrutinio: in ballo il ‘dopo Napoli’E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Salerno. Altri aggiornamenti su LIVE Provinciali lo scrutinio Alaia... Discussioni sull' argomento Elezioni provinciali, seggi pronti per domani e scrutinio in diretta streaming; Frosinone, elezioni provinciali: Fratelli d'Italia effettua il sorpasso sul Pd; Elezioni provinciali in Irpinia, al voto 1.317 amministratori: cinque liste per dodici seggi in consiglio provinciale; Elezioni provinciali a Chieti, si vota domenica 15 marzo dalle 7 alle 22. Scrutinio dalle 8 di lunedì 16 marzo. Alle 17,30 la proclamazione. Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha vinto le elezioni provinciali di Brindisi battendo il primo cittadino del capoluogo, Giuseppe Marchionna, e diventa il nuovo presidente della Provincia. Per il sindaco di Ostuni si apre ora la guida dell’ente provinciale in una facebook