Secondo il sondaggio di YouTrend, il centrosinistra risulta in vantaggio nelle prossime elezioni comunali del 2027. Pierfrancesco Majorino, rappresentante del Partito Democratico, è il candidato più apprezzato tra gli intervistati, seguito dal giornalista Mario Calabresi, che si trova in posizione più vicina. La vicesindaco Anna Scavuzzo non ha ottenuto molte preferenze nel sondaggio. Il risultato indica una preferenza significativa per il centrosinistra rispetto alle altre opzioni politiche.

Centrosinistra in netto vantaggio in vista delle elezioni comunali del 2027, Pierfrancesco Majorino del Partito democratico il candidato sindaco più gradito, il giornalista Mario Calabresi non troppo distante, mentre la vicesindaco Anna Scavuzzo è stata ignorata. Sul fronte del centrodestra, testato il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, conosciuto quasi quanto Majorino ma lontano 15 punti percentuale dall’esponente democratico in un eventuale sfida per Palazzo Marino. Questi alcuni dei risultati emersi da un sondaggio di YouTrend per conto dell’agenzia di comunicazione Bovindo, che in passato ha collaborato con Majorino, su un totale di 818 interviste realizzate tra il 16 e il 22 aprile tra cittadini residenti a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni, il sondaggio di YouTrend. Il centrosinistra parte in vantaggio. Majorino primo, poi c’è Calabresi

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