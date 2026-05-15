Elezioni Milano il sondaggio | Majorino stravince sul centrodestra ma Calabresi lo tallona per le primarie

Secondo un sondaggio recente sulle elezioni a Milano, Pierfrancesco Majorino risulta in testa nelle preferenze per le primarie del centrosinistra, con una vittoria di misura sul giornalista Mario Calabresi. Nonostante Majorino abbia un vantaggio, Calabresi si avvicina concretamente, posizionandosi come possibile sfidante in caso di elezioni. Il risultato suggerisce una competizione aperta tra i due candidati, con Majorino che guida leggermente le intenzioni di voto degli intervistati.

Pierfrancesco Majorino vincerebbe oggi le primarie di centrosinistra, battendo (di stretta misura) il giornalista Mario Calabresi. Ma poi stravincerebbe le elezioni comunali contro il centrodestra: 54,6% contro 40,6%. E il Partito democratico si confermerebbe di gran lunga il primo partito in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Ecco chi stravince!”. Primarie campo largo: il sondaggio bombaNel dibattito politico sul futuro del campo largo emerge un quadro ancora fluido ma già segnato da alcuni equilibri precisi.

Elezioni Milano, Sala rompe il silenzio: "Primarie subito per evitare tensioni". E sul suo futuro...Secondo il sindaco di Milano il centrosinistra, che a Milano ha dimostrato ancora di essere forte, ha bisogno di fare delle primarie il prima...

Elezioni a Milano, i sondaggi: centrosinistra favorito, con Majorino vincerebbe al primo turnoLe rilevazioni di Youtrend a un anno dalle Comunali 2027. Il consigliere regionale candidato sindaco più gradito, seguito da Mario Calabresi. Pd primo partito al 27,3%, exploit Alleanza Verdi-Sinistra ... ilgiorno.it

Elezioni Milano, il sondaggio: Majorino stravince sul centrodestra, ma Calabresi lo tallona per le primarieL'analisi YouTrend rivela un centrosinistra pigliatutto a Milano: Pierfrancesco Majorino vincerebbe al primo turno, ma la sfida interna con Mario Calabresi resta aperta su temi chiave come sicurezza e ... milanotoday.it