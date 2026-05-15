A Milano, le prossime elezioni comunali del 2027 vedono secondo i sondaggi un vantaggio del centrosinistra rispetto alla coalizione del centrodestra. I risultati indicano che, nel caso di un'eventuale candidatura di Majorino, ci sarebbe la possibilità di una vittoria al primo turno. La differenza tra le due forze politiche appare evidente, con il centrosinistra che si mantiene in testa nelle intenzioni di voto. I dati raccolti riflettono una situazione stabile in vista delle consultazioni imminenti.

Milano – Elezioni comunali 2027: a Milano, oggi, il centrosinistra sembra ricoprire una posizione di chiaro vantaggio rispetto alla coalizione del centrodestra. L'indagine condotta dall'istituto di ricerca Youtrend in vista delle prossime elezioni comunali nel capoluogo lombardo rivela che il 27,3 per cento degli elettori sceglierebbe il Partito democratico, seguito dal 19,8 per cento per Fratelli d'Italia e il 12,4 per cento per Alleanza Verdi-Sinistra. Primarie centrosinistra: Majorino davanti a Calabresi. Bologna - Mario Calabresi giornalista direttore de "la Repubblica" (Photo by Roberto Serra - Iguana ) In particolare, i riscontri sul candidato sindaco del centrosinistra in grado di emergere da eventuali primarie fotografano un vantaggio da parte d i Pierfrancesco Majorino sugli altri candidati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni a Milano, i sondaggi: centrosinistra favorito, con Majorino vincerebbe al primo turno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sondaggi politici, oggi il centrosinistra vincerebbe le elezioni: Vannacci sale ancoraIl campo largo e il centrodestra sono piuttosto stabili, nei sondaggi politici, e in sostanziale equilibrio.

Sondaggi politici, chi vincerebbe le primarie del centrosinistra?Mentre nel centrosinistra si discute delle modalità per designare il leader della coalizione – con le primarie che sembrano essere la via più...

Lecco, Mantova e gli altri Comuni: alle elezioni il test delle coalizioni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Elezioni a Milano, i sondaggi: centrosinistra favorito, con Majorino vincerebbe al primo turnoLe rilevazioni di Youtrend a un anno dalle Comunali 2027. Il consigliere regionale candidato sindaco più gradito, seguito da Mario Calabresi. Pd primo partito al 27,3%, exploit Alleanza Verdi-Sinistra ... ilgiorno.it

Elezioni Milano, il sondaggio: Majorino stravince sul centrodestra, ma Calabresi lo tallona per le primarieL'analisi YouTrend rivela un centrosinistra pigliatutto a Milano: Pierfrancesco Majorino vincerebbe al primo turno, ma la sfida interna con Mario Calabresi resta aperta su temi chiave come sicurezza e ... milanotoday.it