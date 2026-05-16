Elezioni comunali a Imola i candidati a confronto | video

A Imola si sono svolti i confronti tra i candidati alle prossime elezioni comunali, accompagnati da un'ampia partecipazione di pubblico alla Sala Bcc-Cinema Centrale. L'evento è stato organizzato dal quotidiano locale e ha visto la presenza di diversi candidati che hanno presentato le proprie proposte e risposto alle domande dei cittadini. Sono stati diffusi anche dei video che riprendono le diverse fasi dell'incontro, offrendo ai cittadini un'occasione di conoscere meglio le posizioni di ciascun candidato.

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