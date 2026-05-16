Elezioni comunali a Imola i candidati a confronto | video
A Imola si sono svolti i confronti tra i candidati alle prossime elezioni comunali, accompagnati da un'ampia partecipazione di pubblico alla Sala Bcc-Cinema Centrale. L'evento è stato organizzato dal quotidiano locale e ha visto la presenza di diversi candidati che hanno presentato le proprie proposte e risposto alle domande dei cittadini. Sono stati diffusi anche dei video che riprendono le diverse fasi dell'incontro, offrendo ai cittadini un'occasione di conoscere meglio le posizioni di ciascun candidato.
Folla alla Sala Bcc-Cinema Centrale per il confronto organizzato dal Carlino. Video di Marco Santangelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Confronto tra i cinque candidati sindaco di Imola. La registrazione dell'evento
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