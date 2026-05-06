Elezioni comunali a Faenza i candidati a confronto | video

In vista delle elezioni comunali di fine maggio, il nostro giornale ha organizzato un confronto tra i quattro candidati alla carica di sindaco. L'evento si svolgerà prima del voto e sarà disponibile in formato video. I candidati presenteranno le loro proposte e risponderanno alle domande relative alla gestione della città. La competizione si svolge in un momento di attenzione crescente verso le scelte amministrative.

In vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, il nostro giornale ha organizzato un confronto tra i 4 candidati sindaco. Video di Marco Santangelo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali a Faenza, i candidati a confronto: video Notizie correlate Faenza, elezioni del nuovo sindaco. Oggi il confronto dei candidatiÈ in agenda oggi alle 18 al rione Verde il dibattito fra i quattro candidati sindaci organizzato da Qn-Il Resto del Carlino. Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieriFaenza (Ravenna), 4 maggio 2026 – Tutti contro il campo largo: le elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio a Faenza rappresentano anche un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieri; Elezioni Faenza 2026: ecco tutte le liste e i nomi dei 257 candidati al consiglio comunale; Elezioni a Faenza, Fratelli d'Italia presenta la lista di candidati a sostegno di Padovani; Faenza, elezioni del nuovo sindaco: via al confronto tra i 4 candidati. Liste per le elezioni comunali di Faenza 2026: tutti i nomi dei candidati consiglieriIn lizza 257 persone: 5 liste a sostegno di Massimo Isola, 5 con Gabriele Padovani, una ciascuno per Claudio Miccoli e Giuseppe Apicella Binni ... msn.com Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota: date e Comuni alle urneLe elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottag ... tg24.sky.it ReggioTV. . "L'obiettivo è cambiare Reggio Calabria". Sono state queste le prime parole pronunciate dal vicepremier Matteo Salvini a Palazzo Campanella in occasione della presentazione dei candidati della Lega alle prossime elezioni comunali Leggi qui l'a - facebook.com facebook