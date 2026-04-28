Il 28 aprile 2026 si è svolto un confronto tra i candidati alla carica di sindaco di Imola, organizzato dal quotidiano locale. Durante l'evento, i candidati hanno esposto le proprie posizioni su vari temi e risposto alle domande dei giornalisti e del pubblico presente. L'incontro ha rappresentato una delle prime occasioni ufficiali per conoscere le proposte dei candidati in vista delle elezioni comunali previste per il prossimo anno.

Imola, 28 aprile 2026 – Un confronto diretto tra i protagonisti della corsa alla fascia tricolore. Venerdì 15 maggio alle 18, nella sala Bcc - Cinema Centrale (via Emilia, 212), andrà in scena il dibattito pubblico organizzato dal Resto del Carlino in vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Ingresso libero e senza prenotazione a partire dalle 17.30. I candidati. Sul palco saliranno tutti e cinque i candidati sindaco, pronti a misurarsi su programmi, priorità e visioni per la città. A rappresentare il centrosinistra sarà Marco Panieri, sostenuto da Partito Democratico, Imola Corre, Riformisti per Imola e Alleanza Verdi e Sinistra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali 2026 a Imola: sfida tra candidati sindaci nel confronto del Carlino

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