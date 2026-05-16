Elettra Lamborghini sta vivendo un fine settimana intenso, con due impegni importanti. La cantante e conduttrice sarà la commentatrice italiana alla finale di Eurovision 2026, affiancata da Gabriele Corsi. Nel frattempo, si avvicina anche il suo compleanno, con alcune voci che parlano di feste private e retroscena sui festeggiamenti. La sua presenza sulla scena televisiva e i preparativi per il suo giorno speciale attirano l’attenzione di fan e media.

Bologna, 16 maggio 2026 – Due giorni al top per Elettra Lamborghini. La conduttrice 31enne sarà infatti la commentatrice italiana per Eurovision 2026, insieme a Gabriele Corsi. Il programma, in diretta da Vienna, andrà in onda su Rai 1 questa sera dalle 20.35. Domani, invece, Elettra festeggerà il suo 32esimo compleanno. E sono già migliaia i fan che si domandano come la cantante celebrerà il nuovo traguardo raggiunto. L’anno scorso lo fece sorvolando Las Vegas. La regina del twerk, che insieme al marito Afrojack è stata immortalata durante la mini festa in volo, spense le candeline a bordo del jet privato insieme al marito, il noto DJ e produttore musicale olandese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini, weekend di fuoco: prima la finale di Eurovision, poi il compleanno (e quel retroscena sulle feste)

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Elettra Lamborghini si filma mentre vede la sua intervista a Belve

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