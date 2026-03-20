Elettra Lamborghini si sta affermando come figura sempre più presente nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo aver partecipato a Canzonissima, ha avuto modo di esibirsi anche all’Eurovision. La cantante, nota come personaggio pop e social, sta conquistando uno spazio maggiore nei programmi televisivi trasmessi dalla Rai. La sua presenza si fa sempre più visibile nel panorama televisivo nazionale.

Da personaggio pop e social, la cantante sta diventando sempre più centrale nel panorama televisivo italiano grazie alle opportunità concesse nei programmi Rai. Prossima fermata: Eurovision 2026 Negli ultimi mesi Elettra Lamborghini è diventata una presenza sempre più centrale nella televisione italiana, fino all'annuncio che la consacra definitivamente anche sul piano internazionale: sarà infatti co-conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2026 al fianco di Gabriele Corsi, nella diretta italiana dell'evento in programma a Vienna. La notizia è arrivata a sorpresa durante la conferenza stampa di Canzonissima, il nuovo show del sabato sera di Rai 1 guidato da Milly Carlucci, di cui la cantante è tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elettra Lamborghini ormai è dappertutto: prima Canzonissima, poi l'Eurovision

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Elettra Lamborghini - VOILÀ (Testo/Lyrics) Sanremo 2026

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