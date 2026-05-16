Elementi totalmente estranei al contesto | il rilancio dell’ex Manifattura deve aspettare la Soprintendenza boccia le tre torri

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La riqualificazione dell’ex Manifattura di Legnano si ferma momentaneamente dopo che la Soprintendenza ha bocciato il progetto relativo alle tre torri previste. I tre edifici, di altezza compresa tra i 35 e i 68 metri, erano stati inseriti nel piano di rilancio dell’area, ma sono stati giudicati elementi completamente estranei al contesto urbano e storico della zona. La decisione interrompe così le attività di sviluppo fino a ulteriori valutazioni o modifiche al progetto.

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Legnano (Milano) – I tre palazzi di altezza compresa tra i 35 e i 68 metri di altezza previsti nel piano della ex Manifattura non piacciono alla Soprintendenza, che ha chiesto di ridimensionarli al contesto con cui dovranno convivere: si è chiuso ieri l’iter della Conferenza di Servizi istruttoria in cui i vari enti coinvolti a vario titolo nel progetto di trasformazione dell’area ex Manifattura sono stati chiamati a esprimere un primo parere in merito all’ipotesi progettuale presentata al Comune dalla proprietà e, tra tutti i pareri, proprio quello della Soprintendenza risulta essere il più severo. Nel parere della Soprintendenza la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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