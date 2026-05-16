Elementi totalmente estranei al contesto | il rilancio dell’ex Manifattura deve aspettare la Soprintendenza boccia le tre torri

La riqualificazione dell’ex Manifattura di Legnano si ferma momentaneamente dopo che la Soprintendenza ha bocciato il progetto relativo alle tre torri previste. I tre edifici, di altezza compresa tra i 35 e i 68 metri, erano stati inseriti nel piano di rilancio dell’area, ma sono stati giudicati elementi completamente estranei al contesto urbano e storico della zona. La decisione interrompe così le attività di sviluppo fino a ulteriori valutazioni o modifiche al progetto.

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Legnano (Milano) – I tre palazzi di altezza compresa tra i 35 e i 68 metri di altezza previsti nel piano della ex Manifattura non piacciono alla Soprintendenza, che ha chiesto di ridimensionarli al contesto con cui dovranno convivere: si è chiuso ieri l’iter della Conferenza di Servizi istruttoria in cui i vari enti coinvolti a vario titolo nel progetto di trasformazione dell’area ex Manifattura sono stati chiamati a esprimere un primo parere in merito all’ipotesi progettuale presentata al Comune dalla proprietà e, tra tutti i pareri, proprio quello della Soprintendenza risulta essere il più severo. Nel parere della Soprintendenza la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Elementi totalmente estranei al contesto”: il rilancio dell’ex Manifattura deve aspettare, la Soprintendenza boccia le tre torri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex Manifattura a Legnano, la Soprintendenza boccia le torri del piano di recupero ManifatturaLegnano (Milano) – Tutto da rifare? Forse tutto no, ma sono davvero numerose le critiche che la Soprintendenza di Milano ha espresso a proposito del... Leggi anche: Trump boccia la risposta dell’Iran al piano Usa: “Totalmente inaccettabile”