Electrolux Porcia perderà le lavasciuga | addio a un terzo della produzione
L’11 maggio Electrolux ha annunciato una ristrutturazione nello stabilimento di Porcia, che porterà alla perdita di circa un terzo della produzione. La decisione riguarda la cessazione della produzione delle lavasciuga, mentre continuerà a essere realizzata solo la linea delle lavatrici. La scelta coinvolge direttamente lo stabilimento pordenonese, che dovrà affrontare un cambiamento significativo nelle sue attività produttive.
Sarà una ristrutturazione molto dolorosa per Porcia, quella annunciata l'11 maggio da Electrolux. Lo stabilimento pordenonese, secondo i piani perderà la produzione delle lavasciuga, mantenendo solo le lavatrici. Si tratta quindi di una riduzione da cinque a tre linee di montaggio, che.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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