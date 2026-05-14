Electrolux vertice a Roma | si decide il futuro di 1.700 lavoratori

A Roma si è tenuto un incontro tra i rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali per discutere il futuro di circa 1.700 lavoratori. Durante la riunione si è parlato delle conseguenze dello stop alla produzione delle lavasciuga, che ha interessato la produzione e i livelli occupazionali. La discussione ha riguardato anche le possibili azioni da intraprendere per affrontare la situazione e le eventuali soluzioni per i dipendenti coinvolti.

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? Punti chiave Cosa emergerà concretamente dal tavolo di trattativa a Roma?. Come influirà lo stop alla produzione delle lavasciuga sul futuro?. Perché le proteste a Porcia sono aumentate dopo lo sciopro?. Quali soluzioni proporrà la direzione per evitare i tagli strutturali?.? In Breve Sciopero di 200 lavoratori a Porcia avvenuto il 12 maggio scorso.. Stop produzione lavasciuga registrato in stabilimento l'11 maggio.. Tensione sociale colpisce famiglie e botteghe del territorio friulano.. Rischio per la stabilità occupazionale di 1.700 persone nella zona.. A Roma, il 25 maggio, si terrà un incontro decisivo per il futuro industriale di Porcia e dell’intero comparto produttivo friulano, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate alla gestione del personale in Electrolux.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Electrolux, vertice a Roma: si decide il futuro di 1.700 lavoratori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Solaro, lavoratori Electrolux in presidio dopo l'annuncio dei 1.700 esuberiLavoratori davanti all’ingresso di Electrolux a Solaro per la prima protesta dopo l’annuncio dei 1700 esuberi in tutta Italia formalizzato dal gruppo... Leggi anche: Electrolux: annunciato il dimezzamento della produzione e 1.700 licenziamenti. I lavoratori incrociano le braccia per otto ore Argomenti più discussi: Vertice sindacati-Regione su Electrolux, 'chiederemo ritiro del piano'; Esuberi Electrolux, Susegana si ferma dopo l'annuncio del piano per tagliare 1.700 dei 4.500 dipendenti; Electrolux, la rabbia e la paura: Colpo durissimo a Nordest; Electrolux, Urso: Inaccettabile. Lavoratori e impianti vanno tutelati. Scioperi a Nordest, il 25 maggio vertice al ministero. Prima Pagina Il Gazzettino di mercoledì 13 maggio 2026 x.com Electrolux a Cerretto d'Esi, speranze appese a Roma: rinnovato il contratto di solidarietàCERRETO D’ESI Rinnovato il contratto di solidarietà alla Electrolux di Cerreto d’Esi. Ed ora Fim, Fiom e Uilm chiedono al ministero delle Imprese e del Made in Italy la convocazione del tavolo di ... corriereadriatico.it