Elche-Espanyol domenica 01 marzo 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici I valenciani ospitano i Pericos

Domenica alle 14:00 si affrontano Elche ed Espanyol in una partita di Liga. Entrambe le squadre hanno vissuto un buon girone d’andata, ma in seguito hanno mostrato difficoltà e prestazioni deludenti nelle ultime settimane. La partita si svolge allo stadio di Elche, con formazioni ancora da ufficializzare e quote di scommessa già disponibili.

La domenica di Liga inizierà con la sfida tra Elche ed Espanyol, che hanno più di qualcosa in comune: entrambe le squadre sono state protagoniste di un grande girone d’andata ma ultimamente versano in pessime condizioni. I Pericos hanno frequentato l’alta classifica ma ora sono scivolati al settimo posto: nelle ultime cinque partite hanno raccolto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Elche-Girona (domenica 07 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani tornano alla vittoria?La splendida stagione dell’Elche ha subito un logico e prevedibile ridimensionamento nelle ultime settimane ma i valenciani non sono mai scesi ad un...

