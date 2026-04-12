Lunedì 13 aprile 2026 alle 21:00 si disputerà l’ultima partita del turno 31 di campionato, con il match tra Levante e Getafe al Ciutat de Valencia. La sfida rappresenta la conclusione della giornata e vede le due squadre affrontarsi in una partita che si svolgerà in serata. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, ma non sono ancora disponibili pronostici ufficiali.

L’ultima partita della giornata si giocherà al Ciutat de Valencia e vedrà protagoniste il Levante e il Getafe: sarà il posticipo che chiuderà il turno numero 31. La situazione delle due squadre è molto diversa: i Granotas sono sull’orlo del precipizio, hanno 26 punti e sono penultimi in classifica, nonostante nelle ultime gare abbiano mostrato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Getafe (lunedì 13 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Granotas ospitano gli Azulones

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