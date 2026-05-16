el lenguagg del coeur

e Fabio Wolf La musica l’è el ver lenguagg universal, la riva a fass capì a tutti i latitudini, diretta, senza possibilitaa de fraintendiment, fresca e sbarazzina e la te prend el coeur in d’on moment, anca quand ti te voeuret no. L’è disciplina che la se mes’cia cont el divertiment e cont la gioia: per quest l’è fondamental per viv davvera ben e per trovà on equilibri in sto mond squilibraa. L’Orchestra Inclusiva Esagramma, che la collabora cont num per i arrangiament di noster colossal teatral-musical in scena a l’Elfo Puccini, la adopera el sonà on strument per iuttà e curà la disabilitaa e l’è ona realtaa preziosa per el nost Milan. Per quej che la cognossen no e per quej che l’amen giammò, l’occasion l’è sabet 16 de magg, a l’auditorium "Enzo Baldoni" in la via Quarenghi al 21 cont el gran concert de MusicoTerapiaOrchestral. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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