A un mese dalla morte di un noto leader criminale, si conosce ora il nome del suo successore nel cartello di Jalisco. Si tratta di una figura conosciuta come

Domenica ricorreva un mese dall'operazione in cui è stato ucciso Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho: leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng), organizzazione che aveva rivoluzionato il narcotraffico verso gli Stati Uniti sostituendo il fentanyl alla cocaina come prodotto principale. Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sull'operazione: El Mencho sarebbe stato localizzato grazie alla sorveglianza di una donna, presumibilmente la sua amante, seguita fino a una baita a Tapalpa. Qui un uomo è stato visto abbracciarla affettuosamente, e proprio quel gesto ha tradito l'identità del boss: nessun altro avrebbe mai osato toccare la donna del narcotrafficante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Cartello di Jalisco dopo El Mencho: chi è "El 03", il nuovo boss del cartello messicano

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