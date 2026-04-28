El Jardinero boss del narcotraffico erede di ‘El Mencho’ catturato in Messico

Un uomo considerato un alto dirigente del narcotraffico è stato arrestato nello Stato di Nayarit, in Messico. È ritenuto un stretto collaboratore di un noto boss del settore, recentemente deceduto. Gli Stati Uniti avevano messo una taglia di cinque milioni di dollari sulla sua testa e hanno richiesto l’estradizione. L’arresto è stato confermato dalle autorità locali.

Flores Silva, stretto collaboratore del defunto boss, è stato catturato nello Stato di Nayarit. Gli Stati Uniti avevano emesso una taglia da cinque milioni di dollari per il suo arresto e ne chiedevano l'estradizione. Più di 500 militari e quattro elicotteri hanno circondato una casa protetta da circa 60 uomini armati. Resta da chiarire se l'operazione dell'arresto sia scattata da informazioni di intelligence del governo degli Stati Uniti o se si sia trattato di un tradimento interno all'organizzazione criminale Il suo nome è Audias Flores Silva, ma è noto ad autorità e ai cartelli della droga come“El Jardinero”. Ed è stato arrestato con l’accusa di essere a capo dei laboratori di metanfetamine negli Stati di Jalisco e Zacatecacon.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - El Jardinero, boss del narcotraffico erede di ‘El Mencho’ catturato in Messico Notizie correlate Messico, catturato “El Jardinero”: boss dei narcos e erede di “El Mencho”L’esercito del Messico ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come “El Jardinero”, considerato uno dei principali leader del... Messico, operazione antinarcos: arrestato Audias Flores Silva detto ‘El Jardinero’, il possibile erede di ‘El Mencho’L’esercito messicano ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Città del Messico, arrestato El Jardinero boss del cartello Jalisco. L'arrivo dopo la cattura; In Messico arrestato El Jardinero, il re dei narcos del cartello di Jalisco; El Jardinero arrestato in Messico: taglia da 5 milioni dagli Usa; Tgcom24: Messico, arrestato El Jardinero: uno dei boss del cartello di Jalisco Video. Messico: arrestato El Jardinero, boss del cartello di Jalisco e presunto erede di El MenchoOperazione anti-narcotraffico in Messico: arrestato El Jardinero, boss del cartello di Jalisco e presunto erede di El Mencho. mam-e.it Blitz delle forze speciali: arrestato El Jardinero, tra i boss del cartello di JaliscoAudias Flores Silva, noto come El Jardinero e ritenuto uno dei principali esponenti del Cartel Jalisco Nueva Generación, è stato arrestato in un’operazione della Marina messicana dopo mesi di indagi ... notizie.it la Repubblica. . I reparti della Marina militare messicana hanno arrestato e trasferito in carcere Audias Flores Silva, detto "El Jardinero", boss del narcotraffico che controllava vaste aree del paese, con il cartello di Jalisco Nuova Generazione lungo la costa pa - facebook.com facebook Messico, arrestato «El Jardinero»: era il numero due del cartello di Jalisco. Ora tre scenari di Guido Olimpio x.com