Nessy Guerra, cantante originaria di Sanremo, ha dichiarato di temere per la propria libertà in Egitto, affermando che se la polizia la trovasse, finirebbe in cella. La donna ha spiegato di sentirsi inseguita e di aver dovuto lasciare l’Italia con la famiglia dopo che il marito li ha trasferiti nel paese africano. La sua situazione si è complicata dopo una condanna che lei definisce ingiusta, portandola a essere considerata clandestina nel paese.

? Domande chiave Come può un'accusa infondata trasformare una madre in una clandestina?. Perché il marito ha trascinato la famiglia in Egitto dopo la condanna?. Cosa può fare la diplomazia italiana per salvare la giovane sanremese?. Come si può evitare il carcere con una sentenza di adulterio?.? In Breve Tamer Hamouda condannato a Genova per 2 anni e 7 mesi di reclusione.. Relazione iniziata nel 2020 a Genova prima del trasferimento in Egitto nel 2021.. Accusa di adulterio in Egitto prevede 6 mesi di carcere e lavori forzati.. Violenza domestica esplosa tra fine 2022 e inizio 2023 dopo nascita figlia.. Nessy Guerra, 26 anni e originaria di Sanremo, rischia la prigione in Egitto dopo una condanna per adulterio mai commesso che blocca lei e la figlia di tre anni fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egitto, la sanremese Nessy Guerra: ‘Se la polizia mi trova finisco in cella

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BLOCCATA IN EGITTO E CONDANNATA PER ADULTERIO LO SFOGO DI NESSY GUERRA: TEMO PER ME E MIA FIGLIA

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