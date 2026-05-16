Edilizia penitenziaria il governo dà i numeri

Il settore dell’edilizia penitenziaria continua a mostrare segnali di criticità, con dati ufficiali che riguardano il sovraffollamento nelle carceri nazionali. Secondo le ultime statistiche fornite dal governo, il numero di detenuti supera di gran lunga la capienza regolamentare delle strutture penitenziarie. L’osservatorio Antigone ha più volte evidenziato come questa situazione influisca sulle condizioni di vita nei penitenzi, mentre le autorità continuano a fornire numeri relativi alle misure adottate e alle capacità di accoglienza delle strutture.

I dati Secondo la cabina di regia di Palazzo Chigi, sarebbero 800 i posti letto in più dall’inizio dell’anno. Ma i dati di via Arenula li smentiscono. Rispetto al luglio 2025, quando il progetto venne approvato dal governo, i letti disponibili sono addirittura diminuiti. Dall’inizio dell’anno sono stati recuperati 280 posti I dati Secondo la cabina di regia di Palazzo Chigi, sarebbero 800 i posti letto in più dall’inizio dell’anno. Ma i dati di via Arenula li smentiscono. Rispetto al luglio 2025, quando il progetto venne approvato dal governo, i letti disponibili sono addirittura diminuiti. Dall’inizio dell’anno sono stati recuperati 280... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Nuovo Piano Carceri: oltre 10.000 posti entro il 2027

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